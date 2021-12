Korraldaja kirjeldab: milliseid reegleid valitsuse eriloal toimuvas superfinaalis järgida tuleb?

«Superstaarisaate kaheksas hooaeg on rahva poolt väga soojalt vastu võetud. Oleme tänulikud kõigile, kes on superstaari sünnile seni kaasa elanud ning teevad seda ka homme, et hääl oma lemmikule anda. Teeb südamest suurt rõõmu, et «Eesti otsib superstaari» kaheksas hooaeg on kinkinud meile niivõrd palju uusi, noori ja andekaid lauljaid, kes on valmis vallutama muusikamaailma,» sõnas TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur.