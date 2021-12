Muusik Vaido Neigaus võttis aasta kokku: kõige hullem oli olla toksilises suhtes

«Minu imeline aasta 2021. Jah, just täpselt! See on olnud tõesti minu jaoks imeline. Ei mingit stressi ning tunnen, et mu hingehaavad on kuidagi nagu ravitud. Reaalselt, nagu elaks! Ma olin kuidagi nii lukus oma tunnetega juba aastaid, kuid väga palju on mind selles aidanud raamatu kirjutamine, ühiskonna muutus ja ilmselgelt ka inimesed hetkel mu ümber. Ma tunnen seda uut energiat ja seda, et ma olen sama silly ja elav, kui aastaid tagasi. See on lahe ja ma tõsiselt naudin seda ja armastan iseennast sellisena nagu ma olen,» rõõmustas Neigaus oma Facebooki lehel.

Kõige hullem oli tema sõnul olla toksilises suhtes. «Anti salamisi mõista, kui vale on oma vanuse kohta teha seda ja toda. Peaksid käituma nii ja naa. Peaksid lõpetama muusika tegemise. Su sõbrad ja su ema ei meeldi, kui nad külas käivad. Alatasa oli mingi põhjus, et mu tuju nulli viia. Õnneks tuli see julgus ja nahhui saata see inimene oma elust!» avaldas Neigaus.

Oma jälje jättis ka muusika tegemine. «Ühte kõrva kiideti, kui hea artist ma olen ja Eesti just vajab sellist karismaatilist artisti, ja samal ajal teise kõrva sosistati, ära tee seda ja ära tee teist. Võtetel öeldi mulle tihti, ära tee neid liigutusi , need riided ei sobi ning tee juuksuris teine soeg.»

Kõik raskused on Neigaus praeguseks siiski ületanud. «Ma naudin hetkel kõike, mida elu on mulle toonud ja soovin asju teha enda tunnete ja soovide järgi. Tulevik tundub helgem ja hing on täis positiivsust,» nentis ta.

Soomes elav muusik avaldas novembri lõpus ka uue muusikapala, mis räägib ajast, mil mees otsis enda ellu seda tõelist armastust.

Lugu «Kaugelt Kuult» on teine singel Neigausi uuelt albumilt, mis tuleb avalikuks tänavu kevadel. «Ma valisin selle loo teiseks singliks, kuna see räägib ajast, mil otsisin enda ellu seda õiget inimest ja armastust,» rääkis muusik. «See tutvumiskuulutuste sirvimine, Tinderis kolamine, deitidel (kohtingutel - toim.) käimine ning see pidev otsimine oli lihtsalt nii naeruväärne ja kurnav, kuni lõpuks lõpetasin selle ja lasin asjal lihtsalt minna.»