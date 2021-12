Homme esineb Tallinnas legendaarne tantsumuusika produtsent ATB

«Praegused piirangud ei soosi kahjuks üldse ürituse tegemist, aga edasi enam ka lükata ei soovi. Seega teeme vastavalt hetkel kehtestatud piirangutele ürituse siiski ära!» ütles kontserdi üks korraldajatest Antti Tsugart.

Saksa elektroonilise tantsumuusika DJ ja produtsent ATB on muusikaäris kahekümne aasta jooksul teinud muljetavaldava karjääri. Oma esimese singliga «9 PM (Till You Come)» jõudis mees kohe Briti singlitabeli esikohale. Sealt jätkus edu, mis tõstis artisti maailma top DJ-de hulka.

Oma tegutsemise jooksul on artist välja andnud 11 albumit. Tantsumuusika põrandaid on hullutanud ATB hitid nagu «Don’t Stop», «Killer», «The Summer» ja paljud teised. Mehe värskeimaks looks on novembri viimasel päeval avaldatud lugu «Starfire».

Juba homme õhtul astub astub ATB aga lavale Tallinna Helitehases.

Ürituse korraldaja sõnul on selle esinemise ajastamine olnud siiski paras peavalu.

«Oleme seda edasi lükanud juba kolm korda. Alguses pidi üritus toimuma möödunud aasta 17. aprillil. Iga edasilükkamine on olnud väga raske ja oleme seda pikalt kaalunud ning vaaginud, et kas antud piirangute raames on üldse võimalik üritust teha. Seega jah, küsimärgi all oli üritus ka seekord!» rääkis Elu24-le Antti Tsugart, kes on ATB Eesti esinemise üks korraldajatest.

«Olime veendunud, et selle aasta lõpuks on vaktsineeritute hulk piisavalt suur ja teeme ürituse lõpuks ära, kuid siis tulid taas uued piirangud ja otsustasime, et ei lase fännidel enam oodata ja viime antud olukorras asja lõpuni, kuna me ei tea, mis tüved ja sellest tulenevad piirangud tulevad juba järgmisel aastal!» selgitas Tsugart, kelle sõnul muutuvad piirangud pidevalt ning nende järgi plaane teha on väga keeruline.

Tsugarti sõnul tuleb hetkel leppida «uue reaalsusega», kus olukord on pidevas muutuses.

«Praegused piirangud ei soosi kahjuks üldse ürituse tegemist, aga edasi enam ka lükata ei soovi, seega teeme vastavalt hetkel kehtestatud piirangutele kontserdi siiski ära. Esinemine toimub algselt plaanitud reede asemel laupäeval, » selgitas korraldaja, kelle sõnul ei olnud staari Eestisse toomine kergete killast.

ATB esinemisgraafik oli nimelt päris tihe ja õige kuupäeva leidmine vajas pikemat sobitamist.

«Huvi ürituse vastu oli meile üllatuseks väga suur ja näha on, et rahvas ootab piirangute lõppu ja soovib välja minna!» märkis Tsugart.