Soomlaste arvutus: kui palju maksab kõrge elektrihinna juures näiteks sauna kütmine?

Helsingi sõudmiskeskuses tegutseb talvel taliujumisklubi ja taliujujate jaoks köetakse seal kolme sauna. Sõudmiskeskuse tegevjuht Risto Fagerholm tahtis teada, kui kulukas on praegu saunade kütmine elektriga.

Sõudmiskeskusel on börsielektri leping, mis on aastaid olnud kõige odavam variant. Saunadega ruume kasutavad HKK taliujujad ja Helsingi kanuuklubi.

«Arvutasin, et praegu maksab elekter meile tunnis üle 100 euro ja ööpäevas ligi 1000 eurot. Saunad on koroona tõttu soojad pikalt, et ujujad saaksid end hajutada. Maksjale on olukord karm,» nentis Fagerholm.

Börsielektri kilovatt-tunni keskmine hind detsembri esimesel nädalal oli 28,5 eurosenti. Novembri alguses oli keskmine hind odavam, seitse eurosenti.

Kuidas kajastub elektrihinna tõus soomlaste rahakotis? Ajakirjanikud kogusid andmed nii majapidamismasinate kui kogu eramaja elektrikulu kohta.

Elektri hinnatõus puudutab eelkõige neid tarbijaid, kellel on börsielektri leping. Ka neil elektrilepingutel, mille puhul elektri hinda kontrollitakse igal kuul, muutub hind koos hinnatõusuga.

Soome energiaameti andmetel tarbis möödunud aastal umbes 300 000 klienti börsielektrit. Börsielektri korral arvutatakse kilovatt-tunni hind Põhjamaade elektribörsi Nord Pool hetkehinna ja elektriettevõtte marginaali järgi.

Lisaks energiale maksab elektritarbija elektri edastamise eest, kuid ülekande hind on fikseeritud.

Elektrihindade tõusuga on vähenenud börsielektri lepingute arv, sest tähtajaline elektrileping on soodsam, kuna seal on kilovatt-tund fikseeritud hinnaga.

Helsingin Sanomati ajakirjanikud küsitlesid eramaja omanikku Tapio Mehtoneni, kes vahetas börsielektri paketi tähtajalise elektripaketi vastu, milles kilovatt-tunni hind on kuus eurosenti. Mehtonen arvutas, et ilma lepingu vahetamiseta oleks ta detsembrikuu elektriarve üle 1000 euro.

Elektri hinnatõusu põhjusteks on teiste seas Kesk-Euroopa energiakriis ja maagaasi hinna kerkimine. Maagaasi hulgimüügi hind on selle aasta algusest kasvanud üle 170 protsendi.

Elektrihinna üles-alla kõikumine toob kaasa selle, et ühel ajal on näiteks nõudepesumasina kasutamine odavam, teisel ajal kallim. Põhjuseks on elektri börsihinna muutused ööpäevas, öösel on see tavaliselt odavam.

Helsingi sõudmiskeskus tahab vahetada börsihinnaga elektripaketi fikseeritud hinnaga paketi vastu. Tegevjuht Risto Fagerholmi sõnul on läbirääkimised Fortumiga pooleli.

«Fortum teatas meile, et nad lõpetavad osa varem sõlmitud börsielektri lepinguid, et tarbijad ei peaks maksma end lõhki. See on kasulik kõigile. Oleme sõudmiskeskuse rahaasjad tasakaalu viinud, kuid igakuist 30 000 eurost elektriarvet me välja ei kannataks,» nentis Fagerholm.

Soomes maksab praeguste elektrihindadega poolteist tundi saunatamist 12,75 eurot, kohvi keetmine masinaga 0,13 eurot, nõude pesemine masinaga 1,4 eurot, pesu pesemine masinaga 1,53 eurot ja kolm tundi LED-televiisori vaatamist 0,42 eurot.

Võrdluseks: novembris maksis poolteist tundi sauna 1,41 eurot, kohvi keetmine masinaga 0,01 eurot, nõude pesemine masinaga 0,16 eurot, pesu pesemine masinaga 0,17 eurot ja kolm tundi LED-televiisori vaatamist 0,03 eurot.