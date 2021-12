9. detsembril jagas aga Ilves Twitteris kahel korral USA veebilehe The Onion lugu pealkirjaga ««Tead, kui mina oleksin sina, läheksin Soome,» ütles Biden Ukrainasse sisse tungiva Putini takistamiseks».

Lugu The Onioni veebilehel loob narratiivi, mille kohaselt soovitas Biden Putinil hoopis Soome sisse tungida: «Ukraina on äge ja värki, aga Soomes on nagu kaheksandiku võrra vähem inimesi, aga poole suurem sisemajanduse kogutoodang.»