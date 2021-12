Šveitsis on eutanaasia seaduslik ja 2020. aastal kasutas seda protseduuri 1300 inimest. 2022. aastal avaneb ilmselt võimalus lõpetada oma elu ka selleks otstarbeks loodud enesetapukapslis. 3D-prinditud abistatava enesetapu kapsel Sarco läbis Šveitsis edukalt õigusliku ülevaatuse ja peaks olema seal kasutamiseks valmis järgmisel aastal, vahendavad The Independent ja The Indian Express. «Oleme tulemusega väga rahul. Leiti, et meil pole midagi kahe silma vahele jäänud. Juriidilisi probleeme pole enam üldse,» avaldab kapsli arendaja dr Philip Haig Nitschke.