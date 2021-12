Räppar Dr. Dre tähistas oma lahutust suurejooneliselt õhupallidega

Dr. Dre aga eitab naise süüdistusi ning ütles kohtule: «Ma pole kunagi Nicole'i peal vägivalda kasutanud ega tema turvatunnet ohustanud.» Siiski on ta olnud ka varem vägivallajuhtumitega seotud. Näiteks on esitanud tema vastu vägivallasüüdistusi lauljad Michel ja Tarrie B ning ajakirjanik Dee Barnes .

Peale tohutut kriitikat tegi räppar avaliku pöördumise, kus palus vabandust kõikidelt naistelt, kellele ta on oma elu jooksul haiget teinud. «25 aastat tagasi olin noor mees, kes jõi liiga palju, ilma et mul oleks olnud tegelikku kontrolli oma elu üle. Siiski ei ole see vabandus kõigele, mida tegin. Kahetsen väga tehtud,» ütles Dr. Dre. Ta lubas anda endast kõik, et ei sarnaneks enam kunagi selle mehega, kes ta varem oli, kirjutab Hollywood Life.