Venemaal Siberis Sahha vabariigis oli 8. detsembril väga pakaseline. Meteoroloogid mõõtsid seal miinus 60 kraadi, mis on isegi selle külma paiga kohta haruldane, kuigi seal on veelgi madalamaid temperatuure olnud. Keskmine on praegu 30–35 miinuskraadi.