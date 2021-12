Pealinna proua keedab kodupliidil abivajajatele iganädalaselt 80 liitrit suppi

Tallinnas elav Galina Matrasilina on võtnud abikaasaga, kel vanust üle 70, südameasjaks kodutute ja abivajajate toitmise. «Ise tulevad ots otsaga kokku, aga süda on nii õige koha peal...» räägib Victoria sellest, kuidas Galina pere elab naise kokapalgast ja mehe kesisest pensionist.

Ka Victoria aitab nii palju kui võimalik. «Kord tegin Tartus pannkooke ja saatsin cargo'ga Tallinna. Lõpuks nägin, et minust on rohkem abi, kui ma teen Facebookis postitusi ja viin rahvani infot.» Nüüd haldabki Victoria Facebooki gruppi «Galina toetajad», kus on kõikidel soovijatel võimalus naise tegemisi toetada.