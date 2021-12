Kas tunned ära? Jürgen Ligi jagas sportlikku kaadrit nooruspõlvest

Kolmapäeva õhtul ETV spordiuudiseid vaadates võis paljudele tunduda, et hetkeks käis kaadrist läbi ei keegi muu kui Jürgen Ligi, ainult 30 aastat nooremana. Tuleb välja, et nii oligi - nimelt näidati klippi maailma saarte spordivõistlustelt, kus Saaremaa juba aastaid visalt osalenud on.