Briti peaministri naine Carrie Johnson sünnitas täna Londoni haiglas nende teise lapse, kes on tütar. Paari esimene ühine laps on poeg, kes sai aprillis üheaastaseks.

Boris Johnsonil on nüüd kokku seitse last. Eksnaise Marina Wheeleriga on tal neli last ning veel üks laps on armukesega, kirjutab mirror.co.uk.