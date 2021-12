Tallinnas liigub ringi auto, millel on sama numbrimärk nelja väga hinnalise autoga

Tähelepanelik lugeja märkas Tallinnas ringi liikumas Range Roverit, millel on eriline Venemaa numbrimärk A666AA95. Aasta tagasi jagati meedias pilte sama numbrimärgiga autodest, mida nähti Moskvas. Need olid Mercedese maastur, Ferrari, Pobeda ning lausa Rolls-Royce. Kui Rolls-Royce Phantomi hind on umbes 500 000 eurot, siis Ferrari Laferrari on väga haruldane sõiduk, mille hinnad oksjonitel ületavad 5 miljonit eurot.

Venemaa autoregistri järgi kuulub number siiski Tallinnas sõitvale Range Roverile ning numbrikombinatsioon on ostetud 2015. aastal 650 000 rubla (ligikaudu 7700 euro) eest. Regiooninumbri järgi võib öelda, et algne omanik on pärit Tšetšeenia pealinnast Groznõist.

Tallinnas ringi liikuv Range Rover. FOTO: Erakogu

Võib eeldada, et numbrimärgi omanik kasutab seda mitmel autol, kuid sellisel juhul tekib küsimus: kes on see Tallinnas liiklev suure rahakotiga isik, kellel jätkub raha Ferrari ja Rolls-Royce'i jaoks?