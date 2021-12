Tartus Võru tänaval tegutseva spordiklubi uksel seisab silt kirjaga: «Spordiklubi Corsagym ruumidesse on politseinikel ja terviseameti töötajatel ilma valdaja eelneva loata sisenemine keelatud!»

EKRE liige ja spordiklubi Corsagym omanik Gert Goršanov põhjendas Elu24-le, et mainitud silt on uksel ühel lihtsal põhjusel – ametnikud käituvad nagu kasvatamatud lapsed. «Nad arvavad, et ettevõttesisesed reeglid neile ei kehti.»