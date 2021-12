Tervise- ja tööminister Tanel Kiik lubab, et aastavahetusel saab väljas pidutseda.

Novembri alguses kehtestas valitsus ööelule ajalise piirangu: kella 23st peavad peod ja muud avalikud üritused läbi olema. Kauaks reegel kehtima jääb, pole kellelgi aimu, kuna see vaadatakse iga paari nädala tagant üle. Nüüd lubab minister Tanel Kiik, et hiljemalt aastavahetuseks on ööelu taas vaba.