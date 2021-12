Lauljatar Desiree negatiivsetest kommentaaridest: vahet pole, kui hästi või halvasti midagi teed, neid tuleb igal juhul

«Kõige olulisem on teadvustada, et negatiivseid kommentaare ja tagasisidet tuleb IGAL JUHUL, vahet pole, kui hästi või halvasti midagi teed. Negatiivne tagasiside on nagu konstant.» Desiree sõnutsi ei ole kritiseerivatest kommentaaridest pääsu ning seda silmas pidades on neid kergem taluda. «Samamoodi ei ole mõtet ka üritada seda kontrollida, sest see on lihtsalt energia raiskamine,» arvab ta.