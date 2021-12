Endine riigihalduse minister kolib maale elama: elektrit ei ole vaja, puud on oma metsast!

Poliitik Janek Mäggi kirjutab Facebooki tehtud postituses, et kolib maale elama. Täpsemalt Lääne-Nigula valda. «Aasta-paari jooksul kolime sisse. Hoonete korrastamine võtab mõnevõrra aega,» tunnistab ta. «Miks? Maal on tore, elektrit ei ole vaja. Puud on oma metsast. Talu on piisavalt suur: 100,5 hektarit. Põlluharimine annab täielikult rohelise toidu,» selgitab Mäggi otsuse tagamaid.