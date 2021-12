Reede ja pühapäeva õhtuti on rongid tihtipeale nii täis, et mõned reisijad peavad sõidu ajal seisma, kuna istekohti ei jätku. Elu24 uuris Elronilt, kas oleks võimalik suurema nõudlusega aegadel rongidele vaguneid lisada või panna käima lisarongid, et kõik reisijad saaksid võimalikult mugavalt sõita.