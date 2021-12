Kanal 2 tõsieluseriaalis «Armastuse malev» osalenud 20-aastane Angela jagas oktoobri alguses rõõmustavat uudist – suhtesaate staar on sõrme saanud kihlasõrmuse! «I said yes (ma ütlesin jah – toim),» teatas kehakultuuritudeng ühismeedias, näidates sõrmes sädelevat sõrmust. «Unistuste mehega on iga päev nagu filmis,» nentis ta Elu24-le.