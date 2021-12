Millistel Euroopa poliitikutel on olnud koroonareeglitega probleeme?

On veel avaliku elu tegelasi, kes on koroonareegleid rikkunud. Briti peaministri Boris Johnsoni endine nõunik Dominic Cummings sai 2020 karmi kriitika osaliseks, kuna sõitis koos naise ja lastega Kirde-Inglismaale vanemate juurde, kuigi pidi olema karantiinis.

Kui osas riikides on koroonaviiruse levik kontrolli alla saadud, siis teistes on väga palju nakatunuid. Olukord on väga halb näiteks Saksamaal, Hollandis, Belgias ja Hispaanias, samas Rootsis, Norras ja Eestis on hakanud olukord paranema.