«Armastuse maleva» võitnud Sander Leppnurm valas hääletustulemusest kuuldes pisaraid. «Ma saan bemmile uued kummid,» õhkas mees. «Ulme tunne on sellist asja võita. Ma lubasin Liinale esimesest päevast peale, et me võidame selle, nii kaua aega läks. Ma pidasin oma sõna,» rääkis Sander.