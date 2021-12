Nõmme terviserajalt leitud naise surmaga on seotud tema kriminaalse minevikuga tütar

Teate Nõmme terviserajal leitud surnukehast sai politsei reedel, 3. detsembril kella 7 paiku hommikul ning politsei selgitas välja, et tegu on 46-aastase naisega. Kuriteos on alust kahtlustada kahte tema tuttavat.

Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juhi Hisko Varese sõnul asusid politseinikud kohe juhtunut uurima ning laupäeva hommikuks õnnestus välja selgitada surnud naise isik ja see, et surmaga võib olla seotud kaks tema tuttavat. «Kogusime piisavalt infot ja tõendeid, et laupäeva õhtul kahtlustatavad kinni pidada. Menetlustoimingud on alles algusjärgus ja lähiajal annavad kahtlustatavad oma ütlused, mille järel selguvad ka nende täpsemad motiivid. Praeguse info kohaselt saame aga kinnitada, et tapmine oli raske tagajärg osapoolte vahel tekkinud tülile ning kahtlustatavad ja tapetud naine olid tuttavad,» selgitas Vares.