Mitmete restoranide omanik, staarkokk Joel Ostrat on teadupoolest olnud juba kolm aastat abielus, kuid Elu24-le laekunud vihjed tekitavad küsimuse: kas mees on ikka suutnud oma naisele truu olla? «Võin öelda, et ma olen oma erinevaid naisi petnud, aga ma ei saa seda öelda oma tänase elukaaslase kohta,» ütleb Ostrat.

Pealtnäha elab kodumaine staarkokk justkui muinasjutulist elu: ta on juhatuse liige vähemalt üheksas edukas ettevõttes ning tal on imeilus abikaasa, kes teeb ilma sisekujunduse maailmas. Paar käib uhketel reisidel, alles hiljuti jõudsid nad tagasi Dubaist, kus üheskoos varajasi jõule tähistati.

Küll aga on juba mõnda aega laekunud Elu24 toimetusele vihjeid Joel Ostrati truudusetuse kohta. Viimases neist väidetakse koguni, et kuulsa koka põnevatest seiklustest valmib raamat. «Tean, et loo peategelaseks on Ostrat, sest olen nendega suhelnud ning tean neid lugusid ja seiklusi, mis kaante vahele plaanitakse panna,» kirjutas vihje saatja.