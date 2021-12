Möödunud nädalavahetusel oli Tallinnas aadressil Rataskaevu 3 asuvas kohvikus Kompressor ülipikk järjekord turistidest. Inimesi oli nii palju, et mitmed pannkoogisõbrad ei pääsenudki löögile. Kas kohviku suure populaarsuse taga on kuulsa Hollywoodi näitlejanna kiidusõnad? Elu24 küsis kohvikult edu retsepti.