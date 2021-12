Skandaalne Alec Baldwin ja Paavo Järvi muusikast, koroonast ja naistest

«Me ei uskunud esialgu, et see kestab kolm kuud. Võibolla paar nädalat, aga tuli välja, et see on ilmselt igavene,» tõdes Tokyos karantiinis istuv Paavo Järvi. «Esialgu püüdsin asjalik olla, aga aegamööda muutusin aina laisemaks. Hakkasin aina rohkem mitte midagi tegema,» tunnistas ta.