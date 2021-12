Anonüümseks jääda soovinud lugeja sõnul oli tema ehmatus suur, kui ta märkas, et äsja maetud lähedase haud oli õitest tühjaks tehtud. Kuigi mehe arvates võisid lilleõied kaduda kalmistul lilli müüvate inimeste kurja käe läbi, siis Metsakalmistu esindaja sõnul see siiski nii ei ole.

Metsakalmistu esindaja kinnitab, et kalmistu juures on püsivad ning usaldusväärsed lillemüüjad, kes kauplevad praegu ainult potililledega. «Tegelikult on meil siin kalmistu läheduses hoopis kitsed! Eelmine aasta, ma tean, oli ka probleem sellega, et inimene tuli ja ütles, et lilled on kadunud,» meenutab ta.