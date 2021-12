Antarktikas nähtud päikesevarjutus ajas pingviinid segadusse

USA kosmoseagentuuri NASA teatel leiab päikesevarjutus aset siis, kui Kuu on Maa ja Päikese vahel, varjates päikesevalguse. Seekord oli varjutus tipus ühe minuti ja 54 sekundit, teatab livescience.com.

NASA andmetel oli 4. detsembri päikesevarjutust näha täielikult Antarktikas ning osaliselt Austraalias, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas, Tšiilis ja Atlandi ookeani lõunaosa saartel. Ilma spetsiaalsete prillideta ei tohi päikesevarjutust vaadata, kuna see võib rikkuda silmi. Päikesevarjutust vaadanud polaarteadlastel olid ees kaitseprillid.

Ei ole teada, kas pingviinid võisid päikevarjutust vaadates oma silmi rikkuda, kuid asjatundjate sõnul läksid linnud segadusse ja käitusid kummaliselt. Siiski ei kestnud see kaua.

Antarktikas olevad teadlased on märganud, et pingviine on ajanud lisaks päikesevarjutusele segadusse teised loodusnähtused, kuid ka nemad, nende varustus ja välitöö.