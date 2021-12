Sandra Nurmsalu laste vaktsineerimisest: ka mitte üle minu laiba – tulen teile ka teisest ilmast järele

«Te võite võtta minult võimaluse laulda laval... aga ma ei anna teile oma lapsi,» tõdes muusik Sandra Nurmsalu.

«Muusika loomine publikule, mille nimel olen pikki aastaid õppinud ja vaeva näinud, on olnud minu kutsumus siin elus,» kirjutas Nurmsalu. «Arvasin, et armastan laulmist nii palju, et ei oskakski ilma selleta elada, kuni sündis meie esimene laps.»

«Täna, 11 aastat ja neli last hiljem, ütlen kindlalt, et kui te võtate minult mu ameti – laval süstivabalt kontserte anda, ja peaminister targutab, et mine otsi omale siis uus töö, kus sa ei puutu teiste inimestega kokku ja ongi ju lahendus – siis see ei olegi nii kohutav...»