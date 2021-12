Alika sai pärast Tõnis Mäe laulu esitamist vanameistrilt kõne: ma ei unusta seda kunagi

«Eesti otsib superstaari» finaalieelses erisaates meenutas superfinalist Alika, et sai pärast üle-eelmise nädala saadet telefonikõne, mis ei lähe kunagi meelest. «Tõnis Mägi helistas mulle pärast esinemist. Mu nimi on ju Alika ja ta väga palju rääkis just sellest, et ma olengi see allikas,» avaldas lauljatar erilise kõne sisu.