Tšernobõlis loodetakse kiirgustase saada normaalsele tasemele juba viie aasta pärast

Tehnoloogiat nimega Nucleus Sparation Passive System (NSPS) katsetati Tsernobõlis hektari suurusel alal ajavahemikus november 2019- september 2020 ning selle perioodi lõpuks oli pinnase kiirgussaaste tase alanenud 37 protsenti ja õhus lausa 47 protsenti, kirjutab Intresting Engineering.

Kuigi Tsernobõl on juba osaliselt turistidele avatud, on seni arvestatud, et elamiskõlblikuks muutub see ala kahjuks alles 24 tuhande aasta pärast. Šveitsi ettevõtte Exlterra uus tehnoloogia võib katsetulemuste kohaselt lühendada seda perioodi ligikaudu viie aastani.

NSPS-tehnoloogia on kemikaalide vaba ning võitleb kiirgussaaste vastu ning kiirendab radioaktiivsete elementide lagunemist. See tehnoloogia kasutab eelkõige suure kiirusega osakesi, mida tuntakse ka positronitena, et suunata see looduslikult esinev jõud pinnases leiduvate radioaktiivsete isotoopide poole ja lõhkuda neid koos hoidvaid sidemeid. Protsess viiakse läbi ohutult pinnase all ja radioaktiivsust ei eraldu maapinnale ega õhku. Kui positron puutub kokku radioaktiivse isotoobiga, liitub see uuesti elektroniga ja hävitab radioaktiivse aine tagasi algseks aineks.