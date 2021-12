Kuutsemäe puhkekeskus avaldab oma Facebooki lehel, et neile tuli see terviseameti teavitus üllatusena. «Nimelt viidates sotsiaalministeeriumi määrusele riigiteatajas, ei tohi suusakeskustes suusatõstukeid kasutada need kliendid, kellel puudub Covid-tõend vaktsineerituse või läbipõdemise kohta,» seisab kirjas. Seega peab Kuutsemäe puhkekeskus eeloleval nädalavahetusel vastavalt seadusele tegutsema ja kontrollima Covid-vaktsineerituse või läbipõdemise tõendit. Haiguse läbipõdemise tõend on kehtiv kuni kuus kuud pärast haiguse põdemist.