Christin-Amani Kiivikas jagas armsat jäädvustust kallimaga

Juuli lõpus teatas 19-aastane bikiinifitnessiga tegelev Christin-Amani Kiivikas ühismeedias, et ootab elukaaslase Siim Haljandiga last.

Kulturistist isa Ott Kiivika juures peetud beebipeol andis neiu teada, et sündimas on poiss.

Reedel jagas Amani aga peikaga vahvat klõpsu, andes mõista, et pisipoeg on kohe-kohe sündimas. «Counting days...» (loeme päevi - toim), kirjutas ta postitatud pildi juurde.

Augusti lõpus rääkis Amani, et on otsustanud koos elukaaslasega Helsingi lähistel asuvasse Espoosse kolida.

Neiu sõnul sündis otsus üle lahe kolida üsna lihtsalt, kuna elukaaslane on Soomes töötanud juba viis aastat. «Esialgu on kindlasti niimoodi lihtsam, ja saame rohkem koos olla.» Lisaks ei ole Kiivikase sõnul see nii drastiline muutus. «Ma ei lähe kuskile lõunamaa riiki elama. See on kaks tundi laevasõitu, samahästi võib Lõuna-Eestis elada,» sõnas ta naljatades.