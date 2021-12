Kodurott ehk must rott (Rattus rattus). Pilt on illustreeriv

Novembris teatasid Lõuna-Aafrika viiruseeksperdid, et seal on tuvastatud uus koroonatüvi, millele anti nimeks omikron. On mitu teooriat, kuidas ja kus see tüvi alguse sai, ning üks on seotud närilistega, eelkõige rottidega.