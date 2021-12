Valitsus on otsustanud teha erandi TV3 saatele « Eesti otsib superstaari » ning lubada 12. detsembril Tallinnas Saku suurhallis toimuvale sündmusele 3000 pealtvaatajat. Staarisaatele on tehtud erand, kuna seda peetakse suure ühiskondliku mõjuga ürituseks.

3000 inimest paigutatakse saali hajutatult. Kui saalis on 3000 inimest, on täidetud vaid 30 protsenti halli publikumahust. Pealtvaatajatele lubatakse, et ohutus on tagatud. Samuti peab korraldaja suurhalli juurde organiseerima vaktsineerimise võimaluse.