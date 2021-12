Sandra Bullock on oma tumedanahaliste laste kaitsmisega liiale läinud?

USA näitleja Sandra Bullock (57) adopteeris esimese lapse 2010. aastal ning teise viis aastat hiljem. Vestlussaates tunnistab ta, et kardab kõike ning laseb näha lastel maailma just nii julmana, nagu see päriselt on, hoidmata neid vati sees.

«Valgenahalise lapsevanemana, kes armastab oma lapsi rohkem kui elu ennast, kardan ma kõike,» ütles Bullock kolmapäeval Facebook Watchis avaldatud saates «Red Table Talk».

Näitlejanna loodab, et pidev mure laste pärast valmistab nad ette tõeliseks maailmaks. Samas tõdeb Bullock, et tema ärevus ja hingevalu kandub ka lastele üle ja see pole sugugi hea, kirjutab Insider.

Bullockile ei tekita ärevust vaid kogemused, mille lapsed võivad tulevikus saada, vaid ta kardab väga ka nende surma. Nii käibki ta enda sõnul mööda elamist ringi ning kontrollib, kas lapsed ikka hingavad.

Samuti lubab ta lastel telekast kõike vaadata, et nad õpiksid tundma diskrimineerimise valu ja mõistma, et selline ongi tegelik elu, millega tuleb lihtsalt leppida.