Heategevuslikul oksjonil vinüüli müüki paisanud Estoni Kohver: kodus on kehva sünnitada

«Kunstiprojekti näol on tegemist toreda annetamise võimalusega, kus kunstnikud, fotograafid ja nüüd ka muusikud, on annetanud enda teoseid, et meie saaksime annetusi koguda. Annetajad saavad aga endale vastu toreda kingituse, mida teha sõbrale, koostööpartnerile või iseendale,» kommenteeris oksjonit Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond.

Küsimusele, miks olid Pitsa-poisid nõus heategevuslikus projektis kaasa lööma, sõnas Estoni Kohver : «Kodus on kehva sünnitada.» Ka NOËP ehk Andres Kõpper usub, et õilsa eesmärgi nimel vinüüli oksjonile panemine oli igati õige otsus. «Oksjonil normi papi eest maha müüduna täidab see plaat palju võimsamat eesmärki, kui riiulil ilutsedes,» sõnas ta.

Oksjonile jõuab ka Metsatöllu signeeritud vinüül. «Kui me kaks aastat tagasi oleks teadnud, mis olukord maailmas on, oleksime me jätnud selle albumi – «Katk kutsariks» –välja andmata, sest maailmas on elu läinud täpselt nii nagu meie plaadi lauludel,» tõdesid nad. «Et katkestada selle albumi needus, peab keegi jõhkra raha eest selle endale soetama. Ja miks? Et teha head. Me andsime fondi kätte viimase eksemplari meie vinüülist, kuhu on alla kirjutanud meie kõik ja 85 aasta juubelit tähistanud Jüri Arrak isiklikult.»