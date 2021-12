Viimase nädala jooksul on vaieldamatult kirgi kütnud Triinu Liis ja Justin McNairni skandaalne lahkuminek. Sellest tulenevalt on päevavalgele ujunud kummalised kõlakad, mille koos Triinu Liisiga lõplikult lahti harutame.

Elu24-le on laekunud viimaste kuude jooksul kümneid vihjeid, kus väidetakse, et Triinu Liis McNairn töötab või on töötanud ühes Tallinna erootikaklubis. Toimetusel on tänaseks õnnestunud teada saada, et nii see tõepoolest oli: tuntud sisulooja töötas kõnealuses klubis alates käesoleva aasta augustist ning tema töösuhe lõpetati väidetavalt segastel asjaoludel oktoobris.