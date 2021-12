Triinu Liis kurtis kolmapäeval Instagrami story's laialdase meediakajastuse üle, mis tema pereelu viimasel ajal saatnud on. Möödunud nädala neljapäeval tulid ilmsiks karmid süüdistused, mille kohaselt on mullu Austraaliast Eestisse kolinud strippar Justin McNairn kasutanud kodus eestlannast abikaasa Triinu Liisi peal füüsilist vägivalda ning asjasse on korduvalt sekkunud politsei.

Triinu Liis täägis ehk märgistas oma hiljutises Instagrami-loos ära ka Justini kasutaja, mispeale viimane sõnumit oma kontol edasi jagas. Tundub, et vähemalt ühes asjas on Justin abikaasaga nõus – meediakärast on nad väsinud. Ega ometi tähenda ühised sõnumid, et staarpaar on ära leppinud?