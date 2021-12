Grete Lõbu saab kolmanda lapse: muidugi olen näost imelik, kui 24/7 on halb olla

Lõbu rääkis «Ringvaate» eetris, et tema kolleegidelt ja sõpradelt on juba mõnda aega uuritud, miks telenägu nii lohvakaid riideid kannab ja näost «imelik» on – ega ta ometi rase ole? «Ma olen palunud kõiki, kellega ma olen vestelnud, et ärge kellelegi öelge, aga see vastab tõele,» avaldas Lõbu mitu kuud hoitud saladuse. «Muidugi oled näost imelik, kui 24/7 on halb olla,» tunnistas ta.

Telenägu märkis, et kuna rasedus on alles algusjärgus, pole ta tahtnud uudist avalikkusega jagada. Küll aga hammustati tema saladus kiiresti läbi. «Lootsin, et inimesed arvavad, et olen lihtsalt paksuks läinud,» naeris Lõbu. «Mõni on selline kena rase, et jääb rasedaks ja kõhukene tasapisi tuleb, aga mul on järgmisel päeval kõht ees. Minu kaaslane ütleb selle peale, et pole midagi, see laps tahab lihtsalt lossi,» rääkis naine.