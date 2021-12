Bolt on Euroopa juhtiv transpordiplatvorm, mille eesmärk on muuta linnas liikumine taskukohasemaks, mugavamaks ja vastutustundlikumaks. Ettevõte pakub klientidele taksoteenust, võimalust sõita elektriliste tõukerataste ja jalgratastega ning toidu ja pakkide kohaletoimetamist.

Markus Villigi 2013. aastal asutatud Boltil on rohkem kui 75 miljonit klienti rohkem kui 45 riigis. Firma märksõnad on kiirus, soodne hind, mugavus ja roheline tulevik – kõik sõidud Euroopas on sada protsenti süsinikuneutraalsed. Kliendiks saamiseks tuleb laadida oma seadmesse Bolti äpp.