Jaak Madison: tõenäoliselt teeb Elvis Brauer riigikogu valimistel kõva tulemuse

Madisoniga nõustub ühismeedia vahendusel ka Varro Vooglaid. «Jaagul on õigus – kui suudad säilitada külma närvi ja selge pea, siis oled vastava soovi korral pooleteise aasta pärast pea kindlalt riigikogu liige. Ja mitte lihtsalt üks 101-st liikmest, vaid üks kõige olulisemaid ning päris kindlasti üks kõige suuremat südant ja teravamat mõistust omavaid liikmeid. Kõike seda ebaõiglust, mida praegu sinu suhtes tehakse, saad hakata siis juba sootuks uuelt platvormilt sirgeks ajama. Praegu võib Elmar Vaher vaadata sulle ülevalt alla, aga siis on ta sunnitud vaatama alt üles – lõpuks võid talle ehk isegi aitäh öelda, et ta aitas asjad nõnda korraldada. Usun, et see mõte annab jõudu homsele ja ülehomsele vastu minna. Ole tugev ja pea meeles, et rauda karastatakse tules!»