Kalju Terasmaa viimases intervjuus Uno Loobi lahkumise järel: püüdsin helistada, aga lihtsalt ei vastatud

Elu24 suhtles Terasmaaga viimati 9. septembril, päev pärast Loobi lahkumist. Toona meenutas muusik telefonitsi, et sai Loobiga alati hästi läbi, ehkki kvarteti tegemisi pitsitas ajanappus. «Ega seal probleeme ei tekkinud meil, kui siis ainult ajaprobleem. Igaühel oli muid tegemisi ka peale selle, et nüüd koos laulmas käia ja kvarteti salvestusi teha. Aga need said ikkagi tehtud,» jutustas eakas laulja, löökpillimängija ja muusikapedagoog.