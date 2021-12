Päästeamet jagab brošüüre pealkirjaga «Ole valmis!». Raadiost kostuvad reklaamid sõnumiga «Ole nagu orav. Varu enne maru!» ning poes võib purgitoitude leti juurest leida kleepse kirjaga «Kas oled kriisiks valmis?». Elu24 uuris päästeametilt, kas tulemas on mõni suurem kriis või on see tavapärane teavituskampaania.