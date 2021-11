Värskes «Armastuse maleva» osas sõitsid Rauno ja Angela Pärnusse peole tähistama viimase 20. sünnipäeva. Saates nähtud kaadrite põhjal levivad spekulatsioonid, et karsklastest fitnessipaar oli kaamera ees narkouimas. Angela ajab tagasi.

Nii Angela kui ka Rauno on «Armastuse malevas» korduvalt väitnud, et on karsklased.