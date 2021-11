Riigikoguliige Martin Repinski hakkas taksojuhiks: raha ei ole kunagi liiga palju

«Olen Bolti kliendina palju sõitnud ja mõtlesin, et tahaks vaadata, kuidas see välja näeb,» selgitas Martin Repinski, miks on otsustanud hakata taksot sõitma. «Praegusel ajal on mõnikord hetki, kus tahaks inimestega suhelda ja see on suurepärane võimalus.»