TARTU LIFTIPÕLENGU VALGUSES ⟩ Õismäel elav Marje Metsur trepikojas valitsevast korralagedusest: kui midagi juhtub, ei olegi muud, kui hüppa

Pühapäeval, 20. novembril kirjutas Tartu Postimees, et Annelinnas Mõisavahe tänaval süttis põlema üheksakorruselise korterelamu liftišaht. Politsei pressiesindaja vahendas, et majast evakueeriti ja tervislikku seisundit kontrolliti 75 inimesel. Esmaspäeva hommikul tõdes päästeameti pressiesindaja Silver Kuusik «Terevisioonis», et säärastest kortermajadest evakueerudes saab tihtilugu saatuslikuks segamini olevad trepikojad. «Seal on kas lillepotid, lapsevankrid, tõukerattad... Tegelikult ei tohi seal midagi olla.»