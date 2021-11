ELU 25 ⟩ Ekspresident Kersti Kaljulaid Juku-Kalle Raidile: Ma pole kunagi olnud valgete põlvikutega tüdruk!

Juku-Kalle Raid (JKR): On sul nüüd väga imelik elada peale presidentuuri, mil keegi ei tee enam autouksi lahti, kari turvamehi ei jookse järgi. Selline morn ja vähetähtis aeg on äkki saabunud!

Kersti Kaljulaid (KK): (Naerab) Mul on ihukaitse. Mul on ka autojuht, aga ma olen täiesti võimeline iseseisvalt autouksi avama ja sulgema. Isegi – uskumatu küll, eks! –, aga ka autot juhtima. Kõik need käelised oskused on säilinud. Logistilises mõttes muidugi, ei jõua enam kümmet asja päevas – aga nii palju ei ole õnneks ka nõudlust. (Muigab rõõmsalt) Selle töökoormusega, mis mul täna on, saan hakkama vähendatud meeskonnaga.

JKR: Sinu elus oli periood, kui kogusid 8 või 9 kuud külmkapi jaoks raha.

KK: Ma ootasin oma teist lasti ja otsustasin, et selleks ajaks, kui Siim sünnib, peab olema kindlasti külmkapp majapidamises.

JKR: (Uudishimulikult) Kus sa enne hoidsid oma kraami, harjavarrega akna taga nagu Moskvas või?

KK: (Mingi imeliku uhkusega) Minu köök oli talviti Puiestee tänaval nõnda palju külm küll, et mingist külmkappi ei olnudki vaja. Pigem oli nagu see, et seda kööki ei saanudki kasutada muuks, kui külmkapiks külmal ajal. Aga Siim on kevadel sündinud ja siis tuleb ju suvi. Ja siis tundus, et oleks parem, kui oleks üks külmkapp ka. Ahju ka ei olnud. Ma oskan siiani puuküttega ahjus toidu valmis teha, väga hästi, lükkan söed taha ja teen ahjurooga või kringlit.

JKR: Kaheksa kuud rahakogumist ja tulidki külmkapp ning õnn majja?

KK: Tollel hetkel täiesti. Ja ma arvan, et ka täna on inimesi, kes peavad kõvasti säästma selleks, et kestvuskaupu soetada. See on kindel, et nii on...

JKR: (Karjatab) Kestvuskaup? Sa ütlesid sihukese sõna nagu "kestvuskaup"?

KK: (Külma kõhuga) Neid inimesi on palju, aga mööngem, et vähemalt suurem osa meist saab täna sellega kiiremini hakkama kui 8 kuuga. Kes ikka keskmist palka teenivad.

JKR: Läheme nüüd hoopis veel vanemasse aega. Sinu juured olla viikingite juures, mis on päris jõuline sedastus.