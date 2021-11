Laupäeval, 27. novembril kella 16.10 ja 18.10 vahemikus on Kalamaja rajoonis Erika 6 aadressil parkinud BMW-d korralikult rümistatada saanud.

Auto omaniku väitel on tegu ühe kaubikuga, mille numbrimärki ta ei tea ning selles osas palubki ta pealtnägijate abi. «On teada, et kaubik tekitas selle, aga äkki keegi nägi selle numbrimärki,» on BMW omanik Brandon üsnagi nukras seisus.