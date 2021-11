Neljapäeva hilisõhtul puhkes skandaal, kui Kroonika kirjutas, et Justin McNairn on kasutanud oma abikaasa Triinu Liisi peal füüsilist vägivalda. Skandaali puhkedes postitas üks Justini sõbranna aga meelaid klippe, kuidas väidetava naisepeksjaga koos aega veedab. Nüüd avaldas naine, et on Justiniga kohtunud vaid üks kord ning lubas meediakajastuse osas pressinõukogusse pöörduda.