Maja tühjendusmüügist 30 dollari eest ostetud eskiis on 500 aastat vana ja väärt miljoneid

Massachusettsis otsis üks mees maja tühjendusmüügist odavalt ühe tagasihoidliku visandi emast ja lapsest.

Eksperdid tuvastasid, et ema ja lapse joonistus on saksa renessansikunstnik Albrecht Düreri orginaal töö. Antud joonis kuulus kadunud arhitektile Jean-Paul Carlhainile, kelle lapsed arvasid ekslikult, et see on 20. sajandi Düreri reproduktsioon.

Ostja hoidis raamimata joonist lausa kaks aastat oma kodus, kuni Londoni kunstimüüja Clifford Schorer visandi olemasolust kuulis ja palus seda näha, kirjutab Insider.

«See oli uskumatu hetk, kui ma nägin Dürerit. See on kas parim võltsin, mida ma eales näinud olen või siis hoopiski meistriteos,» rääkis Schorer. Mees usub, et teose eest võib müües saada rekordhinna.