Paberitega metsatehnik: Mikk Saar lõpetas kooli!

«Nüüd on see ametlik #luuametsanduskool,» kirjutab Mikk Instagramis, postitades vahvad pildid lõpetamisest.

Samas koolis õpib ka Miku abikaasa Tanja Mihhailova-Saar, kes möödunud aastal asus õppima maastikuehituse erialale. Tänavu oktoobris rääkis paar «Ringvaates», et huvi metsanduskooli minna tuli metsas käimisest ja matkamisest. «Käisin metsas ringi ja mõistsin, et ma ei saa siin mitte millestki aru. Tahaks nagu rohkem aru saada, kus ma liigun ja mis ma teen ja mis need minu ümber on. Kuskilt sealt tuligi,» selgitas toona Mikk.